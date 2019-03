Loja de colchão faz “prova do líder” para ganhar cama e viraliza

Uma loja de móveis de Rondônia fez o maior sucesso nas redes sociais na segunda (11). A marca resolveu surpreender os clientes e fez uma “prova do líder” à la BBB.

Na brincadeira, os participantes deveriam ficar em cima de uma cama ‘super king’, sem deitar, dormir ou encostar os pés no chão. Também não era permitido comer, beber e nem ir ao banheiro. O último a sair levaria a cama para casa.

A prova foi apelidada nas redes sociais de “Big Bed Brasil” e começou às 11h da manhã e só terminou à 1 da manhã por pressão da loja. À noite, a transmissão no Facebook foi visualizada por mais de 800 mil pessoas e o ‘reality show’ estava no topo dos trending topics do Twitter.

PISOU NO BBB ATUAL: loja de Rondônia promove desafio: a pessoa que ficar mais tempo em cima de um colchão box levará ele como prêmio. pic.twitter.com/ufWOtleVAK — POPTime (@siteptbr) March 12, 2019

Nos comentários da transmissão e nas redes sociais, os internautas não paravam de falar sobre o ‘reality’, que teve direito até a torcida pelo participante predileto.

Por conta do grande sucesso, restaurantes da região se envolveram na atração. Eles enviaram água, refrigerantes e até pizzas para loja. Mas só a ‘produção’ podia comer, já que a regra era clara: nada de comida para os competidores.

MANOO TÃO COLOCANDO AS PIZZAS EM FRENTE DELES PRA TENTAR AAAAAAAAAAAAA #BBBRondonia pic.twitter.com/SME2VIRU47 — Dri 🐳 (@dri_ppi) March 12, 2019

Na porta da loja formou-se um torcida e teve gente fantasiada de personagens. Um Tigrão ficou na vitrine da loja dançando, enquanto as pessoas cantavam “vou passar cerol na mão”.

A participante que mais fez sucesso na prova foi a pastora Sheila. Depois de ser eliminada, ela foi premiada com uma cama de molas. Após restar somente dois participantes, a loja decidiu que a prova seria decidida na sorte.

O vencedor foi o universitário Kelvin Miranda, apelidado nas redes sociais de “Bob Marley”. Ele surpreendeu a todos ao dar a cama king para sua irmã, Bruna. O segundo colocado também não saiu de mãos abanando e ganhou uma cama queen. Já estamos ansiosos pela próxima prova!

