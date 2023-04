Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, morre aos 70 anos

Lasse Wellander, guitarrista da icônica banda ABBA, faleceu na última sexta-feira (7), aos 70 anos, após uma curta batalha contra um câncer não especificado. A informação foi confirmada através de um comunicado oficial nas redes sociais do grupo. Confira:

“É com imensa tristeza que anunciamos que nosso amado Lasse adormeceu. No início da sexta-feira santa ele morreu, cercado de seus entes queridos. Você foi um músico incrível e humilde como poucos, mas acima de tudo, um marido, pai, irmão, tio e avô fantástico. Um ponto central nas nossas vidas, e é inacreditável que agora precisemos viver sem a sua presença. Te amamos e sentimos muito a sua falta”, escreveram.

O músico havia tocado na maioria dos discos do ABBA, se apresentando em inúmeras turnês do grupo sueco. Em um comunicado secundário, publicado no facebook, Agnetha, Björn, Frida e Benny ressaltaram a significativa contribuição criativa de Lasse no estúdio de gravação, assim como a sua habilidade ímpar como guitarrista no palco.

“Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos as palavras gentis, o senso de humor, o rosto sorridente, o brilho musical do homem que desempenhou um papel tão importante na história do ABBA. Ele fará muita falta e nunca será esquecido.”