Jovem queima ônibus para apagar lembranças de sexo com a ex

Lucas Mateus Carvalho de Araújo, de 20 anos, foi preso em Nazária, município a 34 quilômetros de Teresina, no Piauí, por atear fogo em um ônibus. Os motivos que ele deu para o ato criminoso é inusitado: Lucas disse que queimou o veículo para apagar as lembranças de uma relação sexual que teve com a ex-namorada e também porque estava revoltado com o prefeito da cidade.

“Ele alega que no dia do fato fez uso de maconha e crack e tomou coragem. Ele disse ainda que havia mantido relações sexuais com uma ex-companheira dentro do ônibus e queria apagar as lembranças. Outro motivo seria para se vingar do prefeito que teria oferecido emprego a ele e para mãe no período de campanha, mas não cumpriu a promessa”, disse ao G1 o delegado Gilberto Silva.

No depoimento, Lucas contou que usou uma garrafa de álcool para incendiar o ônibus, mas que não queria queimar outros veículos. Um caminhão que estava próximo também foi destruído.

O jovem foi liberado e será indiciado por incêndio e dano qualificado.

Com informações do G1.

