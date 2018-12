Jovem é estuprada durante 13 dias por caminhoneiro

Durante 13 dias em carona do Paraná ao Ceará com caminhoneiro conhecido da família, mulher é estuprada e ameaçada de morte. A vítima, que tem 21 anos, só conseguiu pedir socorro a polícias no município de Horizonte, na Grande Fortaleza. O suspeito foi preso na quinta-feira (27).

A vítima era mantida dentro da cabine do caminhão, sendo violentada e ameaçada pelo caminhoneiro nas paradas que ele fazia nas rodovias, segundo relatou. A violência começou no dia 14 de dezembro, conforme informações da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará.

Em um momento de distração do agressor, a jovem conseguiu fugir e pedir ajuda a moradores de Horizonte, que chamaram a polícia e levaram a mulher à Delegacia Metropolitana do município.

O suspeito foi encontrado pela polícia em um posto de gasolina. Ele está sendo autuado pelos crimes de estupro e sequestro com fins libidinosos. A pena para estupro pode chegar a oito anos de reclusão e para sequestro com essas características a cinco anos. As investigações da Delegacia continuam.

*Com informações do G1 Ceará.