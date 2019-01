Jovem é baleado a caminho da praia no Rio de Janeiro

O adolescente Daniel Borges Doutel Ferreira, 17 anos, foi baleado durante um arrastão na BR-101, em São Gonçalo, no último sábado (12), por volta das 7h. Ele estava com o pai, a caminho da praia, quando os bandidos abordaram o carro e começaram a disparar contra eles.

Daniel foi atingido no braço, no pescoço e no olho esquerdo e, após ser socorrido pelo pai, que é médico, foi levado para o Pronto Socorro. Em seguida, foi encaminhado para o Centro de Traumas do Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Estado, o jovem está em estado grave, mas consciente.