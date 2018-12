Jovem desaparecida após pedir carro por aplicativo foi morta pelo ex

A manicure Luana Letícia Sales Mendes, 19 anos, desapareceu na quarta-feira (19) após pedir um carro por aplicativo em Mirassol, interior de São Paulo. Seu corpo foi encontrado em uma estrada de terra na madrugada de sexta para sábado. A suspeita é que ela tenha sido vítima de feminicidio pelo ex-namorado Anderson Padilha Zanelato. Preso no sábado (22), o homem confessou o crime e disse que o motivo foi ciúmes, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Alceu Lima de Oliveira Júnior, Luana foi estrangulada pelo ex-namorado e morta com um pedaço de concreto, apreendido pela investigação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mirassol conjuntamente com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José do Rio Preto, município próximo no interior de São Paulo.

Luana havia desaparecido após sair de casa para trabalhar, chamando um carro por aplicativo por conta da chuva. Por meio do celular, ela se comunicou com uma colega de trabalho avisando que se atrasaria, mas não compareceu. Esse foi o último contato que amigos e familiares tiveram com a jovem. Ela deixa filha de 3 anos.

*Com informações do G1 Rio Preto e Araçatuba.