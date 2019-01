Jovem de 16 anos cai de prédio ao procurar sinal de wifi

Um jovem de 16 anos passou por um enorme susto na noite da última terça-feira (8), em Maracaju (MS). O adolescente caiu do segundo andar de um prédio em construção enquanto procurava por sinal de Wi-Fi no celular. Ele tentava conseguir rede para participar de um jogo online.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local do acidente, em obras, estava com falta de iluminação, o que pode ter colaborado para ocasionar a queda.

O jovem foi levado para o hospital da cidade e depois encaminhado para a Santa Casa da capital, onde segue internado. De acordo com o hospital, ele fraturou uma das mãos, o braço esquerdo e também apresentou uma lesão na coluna. Seu quadro de saúde é estável.