Demitida da Globo, Izabella Camargo integrará governo Bolsonaro

Izabella Camargo, ex-jornalista da TV Globo, aceitou o convite para integrar a equipe de comunicação dos projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ela foi dispensada da emissora carioca em novembro após ter sido diagnosticada com a síndrome de burnout, transtorno causado pelo excesso de estresse relacionado ao trabalho.

O convite do novo emprego foi feito pelo astronauta e agora ministro Marcos Pontes. Em entrevista ao UOL, Izabella disse que aceitou a proposta como uma missão pessoal. “Eu não vou ficar desempregada ou pensando na morte da bezerra porque existem ideias assim ou assado. A minha ideia é uma só: contribuir com quem está ao redor”, falou.

A jornalista afirmou ainda que trabalhará em uma pasta que contribui com a sociedade e que não pode ter preconceitos em participar de ministérios da área da comunicação. “Quantas reportagens eu já fiz que, independentemente se eu aceito e concordo, eu tive que informar? Eu vou informar o que estiver ao meu alcance e não fuja dos meus valores morais.”

Na entrevista, Izabella disse que é apartidária e que sua missão é contribuir para que as pessoas saibam o que acontece. Ao ser questionada sobre as polêmicas relacionadas à preservação ambiental do novo governo, ela diz que sua missão é contribuir com a sociedade.

“A gente não precisa mais de mimimi, ou de conversa fiada. A gente precisa de esclarecimento. Entre ficar em casa, eu prefiro investir o meu conhecimento com humildade para divulgar projetos científicos. Ponto.”