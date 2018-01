O evento beneficente President’s Club Charity Dinner – considerado um pilar do calendário social de Londres desde 1985 – reune apenas homens influentes da Inglaterra, como políticos, celebridades e empresários. No entanto, o que deveria ser um evento destinado a arrecadar fundos para causas nobres em hospitais infantis tornou-se uma ocasião na qual esses homens ricos assediam sexualmente as mulheres encarregadas de recepcionar os convidados da noite.

A revelação foi feita na quinta-feira (18) pela jornalista Madison Marriage, repórter do Financial Times. Ela se infiltrou no jantar se passando por uma das recepcionistas para investigar o que acontecia no evento exclusivo para homens. “Eram mãos debaixo das saias, mãos no bumbum, mãos nos quadris, na barriga, homens agarrando sua cintura inesperadamente”, escreveu.

“Tinham me dito que os homens podiam acabar sendo inconvenientes (…). Eu sabia que algo assim poderia ocorrer naquela noite, mas não estava 100% certa de que aconteceria. Mas muitas outras mulheres não tinham nem ideia de que o evento seria assim”, relato Marriage.

De acordo com a jornalista, as 130 mulheres que trabalharam no evento receberam a ordem de usar roupas pretas curtas com lingerie e saltos altos. “Uma delas me disse que ficou chocada porque lhe perguntaram se ela era prostituta”.

O ministro das famílias e crianças Nadhim Zahawi estava presente no evento. Segundo a BBC, ele disse que saiu mais cedo por se sentir incomodado com o clima da festa. A primeira-ministra Theresa May disse que aceitou a explicação de Zahawi, mas ficou “consternada” em relatos do evento. “Eu pensei que esse tipo de abordagem em mulheres, essa objetivação das mulheres, era algo que tínhamos deixado para trás”, disse Theresa.

Os hospitais Great Ormond e Evelina London devolveram doações anteriores do President’s Club. Já o co-presidente do evento e membro do Departamento de Educação do Reino Unido, David Meller, decidiu renunciar ao cargo após a denúncia da jornalista. O President’s Club disse que não realizará mais o evento.