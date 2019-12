Jogos da Seleção Feminina têm atraso na venda de ingressos e CBF é cobrada

A Seleção Brasileira Feminina jogará dois amistosos no Brasil, ambos contra o México, ainda nesta semana. No entanto, até o início desta manhã, ninguém conseguia comprar os ingressos para os jogos – e o primeiro deles acontece daqui dois dias, na quinta-feira (12), na Arena Corinthians, em São Paulo.

De acordo com reportagem publicada pelas Dibradoras, do UOL, as vendas ainda não tinham sido liberadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta de um problema com o site que disponibiliza os ingressos. Com isso, muitas amantes do futebol começaram a cobrar a entidade.

Mano, que ódio dessa falta de organização da CBF. Eu poderia ter ido assistir o jogo deboas se os caras tivessem divulgado a venda do ingresso antes — Geo Spice 🗺️ (@LariiCampos4) December 10, 2019

Inclusive, está circulando pelas redes sociais prints de mensagens atribuídas a Marco Aurélio Cunha, coordenador de Futebol Feminino da CBF, afirmando que o estádio “não vai lotar e teremos lugares para todas”, o que foi visto como uma atitude de descaso e indiferença.

Qual a dificuldade? O Mac quer saber, gente 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/tXeBw4wQ4I — thamires (@_thaz) December 10, 2019

Após ser cobrada, a CBF anunciou, nesta terça-feira (10), que a venda para o primeiro jogo está liberada no site da Arena Corinthians. Veja abaixo:

INGRESSOS À VENDA! 🎟️ A #SeleçãoFeminina joga nesta quinta-feira em São Paulo e você já pode garantir um lugar na Arena Corinthians Compre seu ingresso ➡️ https://t.co/I7mbfGqzZe pic.twitter.com/HyMEDsX7vt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 10, 2019

No entanto, muitos internautas ainda estão insatisfeitos e reclamam do atraso e do descaso da entidade. Alguns, ainda, pedem pela saída de Marco Aurélio da CBF, usando a hashtag #ForaMac no Twitter.

FALTANDO 2 DIAS???? BANDO DE SEM VERGONHA — iza Campeã da Liberta & do Paulistão ⚫⚪ (@IzabelaL3) December 10, 2019

O futebol feminino não é mais proibido no Brasil, mas a CBF ainda trata a modalidade como algo clandestino. O próximo amistoso da Seleção está marcado desde novembro, mas as primeiras informações sobre ingressos saíram com menos de 60h de antecedência. https://t.co/m1aqyEkE4n — Victor Hugo Silva (@silvaphvictor) December 10, 2019

disponibilizando os ingressos DOIS dias antes do jogo. PARABÉNS!!! 🙄 #FORAMAC — ; (@splitnormani) December 10, 2019

Os ingressos para o amistoso na Arena Corinthians, na quinta-feira (12), estão disponíveis no site Ingressos Corinthians no valor de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada. O interessado ainda pode adquirir as entradas em pontos físicos, como o Parque São Jorge e na própria arena (do meio-dia às 19h), até quarta-feira (11). A partir da quinta, os ingressos serão vendidos apenas no estádio, das 15h até o início do segundo tempo.

O amistoso terá início às 21h. A Arena Corinthians fica localizada na Av. Miguel Ignácio Curi, 111, na Artur Alvim, próximo a estação Corinthians-Itaquera da Linha Vermelha do Metrô de São Paulo.

Já sobre a segunda partida, que acontecerá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no próximo domingo (15), ainda não há informações sobre a venda de ingressos. A reportagem de CLAUDIA atualizará esta matéria assim que os ingressos estiverem disponíveis.

