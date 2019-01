“Tinha 9 anos”: Isabella, do BBB19, relata abuso sexual na infância

Isabella Cecchi, participante do BBB19, relatou aos colegas de confinamento que foi vítima de abuso sexual durante a infância. Ela contou que, aos 9 anos, enquanto mudava de casa com a família, ganhou um guarda-roupa de um tio. Quem abusou dela foi um homem que foi montar o móvel.

“O rapaz chegou para montar e eu fiquei no quarto olhando. Eu tinha 9 anos. Aí ele começou a tirar da carteira umas fotos totalmente pornográficas. Eu não sabia nem o que era sexo. Ele tirou da carteira dois preservativos e perguntou: ‘Sabe o que é?’. Eu falei: ‘Eu sei, no carnaval a gente brincou com isso. Faz um balão gigante”, contou.

“Foi aí que ele falou: ‘Se você me mostrar um negócio, eu te dou’. Aí ele pegou um livrinho e escreveu o que ele queria ver. Quando eu li aquilo, eu falei: ‘Você tá louco?’. Quando falei isso ele me jogou na cama. A furadeira e todas as ferramentas estavam na cama. Ele falou: ‘Se você contar para alguém, eu te machuco e ainda prejudico a sua família. Então você não vai contar nada para ninguém’. Eu fiquei sem reação e ele em cima de mim, eu nunca me esqueço dessa cena”, continuou.

Ela contou que, assustada, procurou ajuda da irmã. O homem foi preso em flagrante.

De acordo com o Ipea, 50,9% das vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos. O crime é recorrentemente cometido por pessoas próximas da família e por isso pode ser difícil de ser notado.

Os responsáveis precisam ficar atentos a mudanças de comportamento da criança. Perda de apetite, agressividade e depressão podem indicar que algo está errado. Os sintomas não querem dizer necessariamente que haja abuso sexual, mas podem servir como alerta aos adultos.