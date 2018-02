Cheias de desenvoltura, as irmãs Sophia Storino, 7 anos, Sadie Storino, 5 anos, e Sloane Storino, 2 anos, estão de volta posando para as lentes da mãe Maggie Storino caracterizadas como os personagens dos filmes que concorrem na categoria principal do Oscar.

Tudo começou em 2011, quando a matriarca quis enviar fotos divertidas da filha mais velha – ainda bebê – para a irmã que estava trabalhando na cobertura da premiação e reproduziu imagens dos candidatos da categoria Melhor Filme com Sophia estrelando. Desde então, a produção ficou mais profissional e Sadie e Sloane nasceram, integrando o elenco das imagens.

As três se caracterizam como personagens do gênero masculino sem o menor problema, mas a mãe demonstrou satisfação com a quantidade de mulheres fortes nos filmes deste ano. “No passado, era uma luta encontrar imagens em que havia liderança feminina. Este ano, foi muito diferente. O futuro é feminino, e cada vez são também os filmes”, disse Maggie a Vanity Fair.

“Minhas meninas tinham tantas atrizes fortes para imitar em 2018, de Saoirse Ronan para Frances McDormand para Sally Hawkins para Meryl Streep. Também amei poder mostrar-lhes Greta Gerwig na cadeira do diretor. O que eu mais tenho consciência agora é o quanto as imagens importam”, completou.

A mãe fotógrafa conta que, apesar de ensaiarem bastante para posar para as fotos, as pequenas não assistem aos filmes. No entanto, Maggie explica o máximo possível sobre o que se passa com os personagens para que as meninas os encarnem. No entanto, ela evite entrar em detalhes muito pesados para crianças tão pequenas. Maggie contou à publicação que os filmes mais difíceis de explicar este ano foram Corra! e Três Anúncios Para Um Crime, uma vez que os personagens nos cartazes eram os mais emotivos.

As imagens de todos os anos estão reunidas no site Don’t Call Me Oscar. Veja abaixo as fotos produzidas inspiradas na premiação deste ano:

Lady Bird – É hora de Voar

O original:

A versão da família Storino:

Call Me By Your Name

O original:

A versão da família Storino:

Três Anúncios Para Um Crime

O original:

A versão da família Storino:

O Destino de Uma Nação

O original:

A versão da família Storino:

Dunkirk

O original:

A versão da família Storino:

Trama Fantasma

O original:

A versão da família Storino:

The Post – A Guerra Secreta

O original:

A versão da família Storino:

Corra!

O original:

A versão da família Storino:

A Forma da Água

O original:

A versão da família Storino: