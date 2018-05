Iris Abravanel se posiciona sobre preconceito racial em lançamento de novela

Iris Abravanel se posicionou sobre preconceito racial na televisão brasileira durante a coletiva de imprensa de lançamento da nova novela das 21h do SBT, “As Aventuras de Poliana”, dirigida por Reynaldo Boury e programada para estrear dia 16 de maio. A mulher de Silvio Santos é a autora da trama.

Na história, haverá uma família de negros composta pelos atores Nando Cunha (Ciro), Maria Gal (Gleicy), Duda Pimenta (Kessya) e Vitor Brito (Jeferson). Ao ser questionada sobre a importância dessa representatividade dentro da mídia e sobre a ausência de artistas negros nos elencos de novelas, a autora afirmou que a comunidade negra precisa superar os problemas. “A comunidade afro precisa superar algumas coisas. Não existem atores negros, e quando aparecem precisamos aproveitar”, afirmou.

Alguns atores negros do elenco se posicionaram a respeito durante a entrevista, como Nando Cunha, que interpretará o pai da família. “É tudo questão de representatividade, de referência. Não acho que deveria haver um núcleo negro, pois que deveria ser normal a gente estar no trabalho como comuns. Não como recorte. Discordo que temos que superar algo: existem diversos atores negros extremamente talentosos, mas que não têm chance de crescer. Essa é a única diferença entre atores brancos e nós.”

“O mais incrível de estar aqui é a oportunidade que estou tendo”, disse Vitor Brito, que será o filho mais velho. “O que me satisfaz é que, independentemente do ator, seria um ator negro para o Jeferson. Precisamos abrir! Nós também geramos empregos, se fizermos uma greve, haverá um blackout, entende? Encontrar-se nesse trabalho e se juntar pra ficarmos mais fortes. É triste quando ouvimos uma história como se fôssemos exceção, sendo que somos maioria”, conclui Vitor.

Para Maria Gal, como os negros são maioria da população, deveriam estar em números maiores em outros espectros. “Nós somos 56,6% da sociedade. Se formos olhar quais novelas que têm famílias negras, protagonistas… são poucos! Trazemos uma família que reflete a realidade. Existirão problemas e questões, uma gama de possibilidades de conflitos que vai fazer com que esse grupo cresça. É de uma importância gigantesca!”, conclui Gal, que será a mãe da família. “É um paradigma que precisa ser quebrado. Enquanto continuarmos vendo a cor como condição antes de ver o personagem, isso não fomenta a ideia de que não precisamos de núcleo”, aponta o ator Emilio Farias, que interpretará Iuri e não fará parte da família.

Procurada via assessoria para falar sobre os comentários do elenco, Iris Abravanel respondeu: “Nas nossas novelas sempre temos o núcleo com atores negros, só não temos mais porque temos dificuldade de encontrar atores com os perfis do personagens da trama aqui em São Paulo”.

