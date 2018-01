Instagram Stories irá denunciar capturas de tela

Atenção: é melhor você pensar duas vezes antes de ‘tirar print‘ do Instagram Stories de alguém. Segundo o site WABetainfo, o aplicativo está testando um recurso que denuncia capturas de tela. Atualmente, isso só acontece quando você registra uma imagem recebida por Instagram Direct, mas a previsão é de que os usuários recebam avisos quando você capturar a tela de qualquer Stories deles.

De acordo com o site, que já acertou diversas ‘previsões’ de novidades no WhatsApp, o aplicativo irá avisar sobre a mudança. A mensagem “Da próxima vez que você capturar a tela de um story, a pessoa que postou será notificada” aparecerá quando o recurso estiver funcionando na sua rede e você tentar ‘tirar print‘ do Stories de alguém. Ainda não se sabe quando a novidade estará disponível para todos os usuários.