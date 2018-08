Instagram anuncia melhorias de segurança e facilidades para grandes contas

O Instagram anunciou nesta quarta-feira (28) três novas melhorias para manter seu ambiente digital seguro. Em breve, todos os usuários contarão com um recurso que facilitará a verificação da autenticidade de contas com seguidores; terão acesso a um formulário global para solicitação do selo de verificação para figuras públicas e irão usufruir da autenticação de dois fatores.

Entenda os detalhes:

Saiba mais sobre quem você segue

Nas próximas semanas, o usuário poderá conferir mais informações sobre as contas do Instagram que alcançam grandes públicos. Através do “Sobre esta conta”, você poderá confirmar se aquela pessoa é realmente quem ela diz ser.

O objetivo é que a comunidade possa checar se as contas são bem intencionadas, especialmente aquelas que compartilham informações relevantes, relacionadas a temas atuais como, por exemplo, causas políticas ou sociais.

A previsão é que a comunidade global tenha acesso ao recurso em meados de setembro ou outubro.

Maior acesso ao selo azul de conta verificada

O selo azul de verificação do Instagram poderá ser solicitado através de um formulário diretamente no aplicativo. Contas com grande alcance e que cumprem os critérios da rede estarão liberadas para fazer o pedido, mas a obtenção do selo não é garantida. Os pedidos serão submetidos à análise para confirmar a autenticidade, originalidade, integridade e relevância.

Para preencher o formulário de solicitação de verificação, acesse seu perfil, toque no ícone de menu, vá nas Configurações e selecione “Solicitar verificação”. Você terá que fornecer o nome de usuário da sua conta, seu nome completo e uma cópia da sua identificação legal ou comercial. Essas informações não serão compartilhadas publicamente.

Lembrando que todo o processo é gratuito.

Compatibilidade com outros aplicativos de autenticação

Nas próximas semanas, você também poderá usar aplicativos de autenticação para acessar sua conta no Instagram. O login se torna ainda mais seguro com a novidade.

Confira o passo a passo cedido pelo time do app: