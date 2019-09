Instagram ganha função para mostrar quem está afim de você

A partir desta quinta-feira (5), o Facebook Dating – ferramenta de relacionamentos da rede social – passou a ter uma interação com o Instagram. Agora, as duas redes sociais poderão ser interligadas e o usuário conseguirá demonstrar interesse pelos seguidores do Instagram por meio da função “Crush Secreto” do Dating.

Também será possível adicionar publicações do Instagram no perfil do Dating e, até o final do ano, compartilhar stories no aplicativo de relacionamento.

O Facebook Dating foi lançado no Brasil em abril para concorrer com o Tinder, o app de relacionamento mais popular. O diferencial da plataforma do Facebook é reunir desconhecidos que tenham interesses em comum na rede social. Além disso, dá para incluir na lista de possíveis pretendentes pessoas com quem tenha amigos em comum na rede social.

A função Crush Secreto permite que o usuário liste até nove pessoas em quem tem interesse no Facebook. Caso algum dos interesses seja mútuo, o Dating notifica as duas pessoas. Na nova interação com o Instagram, seguidores da rede social poderão ser incluídos na lista. É só selecionar a opção “seguidor do Instagram” quando estiver editando a lista de crushes.

De acordo com o Facebook, as mudanças vieram para ajudar os usuários. “Com esse formato, queremos ajudar as pessoas a se expressar de diferentes formas, em vez de apenas a partir de um perfil estático. A funcionalidade permitirá mostrar o lado mais autêntico da cada um, além de ajudar a conhecer alguém melhor”.

