Inesperado! Netflix domina categoria de animação no Oscar 2020

A Netflix é uma das principais plataformas de streaming atualmente, e é notável o seu crescimento no entretenimento. E como já era de se esperar, ela não ficou de fora dos indicados ao Oscar 2020.

O que realmente se tornou episódico, foi a Disney ser indicada por Toy Story 4 na categoria melhor animação, ignorando totalmente o seu mais recente lançamento Frozen II, e também Rei Leão.

Competindo com Link Perdido, Como Treinar Seu Dragão 3, é uma grande surpresa que a Disney, um dos maiores e mais importantes estúdios de animação tenha apenas um filme concorrendo nesta categoria. Já a Netflix concorre no mesmo grupo com dois filmes: Perdi Meu Corpo que foi lançado em 2019 no Festival de Cannes e Klaus.

As inesperadas indicações da Netflix para animação marca uma nova trajetória para a produtora, mostrando todo trabalho que tem sido investido em seus grandes e pequenos filmes. Ela também concorre em outras categorias como melhor roteiro adaptado, melhor filme e melhores efeitos visuais.

Veja abaixo os trailers dos filmes indicados:

Toy Story 4

Os brinquedos mais amados do mundo embarcam em uma nova aventura. Woody, o boneco Cowboy reencontra sua amiga Be Peep, uma boneca de porcelana que tem anos de estrada e muito aventureira. Garfinho (Forky na versão original) é um brinquedo feito por Boonie a partir de restos de lixo encontrados na sala de aula, também está envolvido com Woody e Buzz Lightyear nessa aventura.

Link Perdido

2 metros de altura, 290 kg, e muitos pelos. Apesar de parecer assustador o Senhor Link é simpático, divertido, sendo assim a melhor lenda sobre os monstros e feras já existente. Cansado de sua vida monótona, Mr. Link conta com a ajuda do explorador Sir Lionel Frost em uma emocionante viagem em busca de seus primos. A aventureira Adelina Fortnight se junta e o trio enfrenta diversos perigos.

Como Treinar seu Dragão 3

O grande sonho de Soluço é encontrar um lar tranquilo para que os dragões vivam em paz e segurança. . O grande problema é que, o sonho de Soluço se torna um pesadelo quando os dragões são resgatados e Berk se torna superpopulosa. Neste novo lugar, banguela conhece uma dragãozinha da mesma espécie, mas bem arisca a Fúria de Luz. Sua nova relação atrapalha os desejos de Soluço, já que Banguela fica completamente distraído com a sua primeira paixão.

Perdi Meu Corpo

Naoufel está em busca de uma vida independente enquanto luta contra a dor de ter perdido seus pais. Enquanto está apaixonado por Gabrielle, uma mão decepada foge de um laboratório em em busca de seu corpo. Cheio de metáforas sobre existencialismo e a passagem para a vida adulta há também assuntos delicados tratados na trama.

Klaus

A comédia natalina conta a história de Jasper, jovem que nasceu em berço de ouro e não leva a sério seu trabalho em uma agência correios. Querendo ensinar a valorizar as coisas pequenas, seu pai o envia para uma pequena ilha. Sua missão é enviar 6 mil cartas em um ano, caso consiga, poderá voltar para casa.