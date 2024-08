Imposto de renda: Receita libera consulta ao 4ª lote de pagamentos

A Receita Federal divulgou, nesta sexta-feira (23), a abertura de consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024.

De acordo com o órgão federal, a consulta já está disponível na página da Receita e poderá beneficiar mais de 5 milhões de contribuintes no próximo dia 30 de agosto.

O lote em questão irá contemplar as restituições residuais de exercícios anteriores declarados por contribuintes que caíram na malha fina do Fisco, que visa regularizar as pendências com essas e outras entidades federais. Veja como consultar:

Como consultar pagamentos do Imposto de Renda 2024?

Para realizar a consulta referente ao lote que será pago no próximo dia 30 de agosto, os contribuintes deverão acessar a página oficial da Receita Federal na internet e clicar na aba “Meu Imposto de Renda”.

Em seguida, na página “Consultar Restituição”, é possível verificar todos os pagamentos disponíveis, que poderão ser depositados em contas bancárias cadastradas pelo usuário.

Ao todo, mais de R$ 6 bilhões serão destinados aos contribuintes ainda este mês, sendo que, desse valor, R$ 469,1 milhões serão destinados a declarantes prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para saber todos os detalhes referentes à consulta e à programação prioritária de pagamento, acesse o site oficial da Receita Federal.

Continua após a publicidade

