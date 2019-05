Idosa de 81 anos reencontra mãe de 103 após seis décadas de busca

Uma senhora que cresceu em um orfanato resolveu fazer uma surpresa e visitou a sua mãe, de 103 anos. As duas se reencontraram após 60 anos de buscas.

Eileen Macken, 81 anos, viveu os primeiros anos da sua vida no orfanato Bethany Home, em Dublin, local em que foi deixada por sua mãe ainda criança. Quando fez 19 anos, ela resolveu travar uma batalha para descobrir quem era sua genitora.

Depois de tantos anos de busca, a surpresa veio através de um telefonema no início do ano de um genealogista. Ele disse que havia encontrado a mãe de Eileen, viva, na Escócia. “Uma vez que ouvi isso, nada me impediria de tentar vê-la”, disse Eileen à BBC.

Em abril deste ano, a senhora embarcou em uma viagem com sua família para conhecer a mãe. Os familiares estavam muito preocupados já que não tinham recebido um convite formal da matriarca.

O encontro das duas, no entanto, foi muito emocionante. “Ela é a senhora mais linda, amorosa e me recebeu muito bem”, contou Eillen ao Belfast Telegraph.

“Eu sei que ela é a minha mãe e disse isso a ela. Ela me respondeu dizendo que sabia que eu era sua filha. Então ela olhou para mim, pegou na minha mão e tivemos uma ótima conversa”, contou emocionada.

