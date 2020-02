Homenagens, lágrimas e estreias nos dois primeiros dias de Carnaval 2020

View this post on Instagram

Uma das maiores emoções é ouvir o sambódromo inteiro aplaudir e gritar seu nome. Partilhamos as lágrimas de @martavsilva10, a maior jogadora de todos os tempos e a homenageada da Escola Inocentes de Belford Roxo, no segundo dia de desfile das Escolas do Grupo A no carnaval do Rio de Janeiro. A jogadora superou o medo de altura para subir no carro alegórico que também trazia sua mãe, #TeresaSilva. Certamente um dos pontos altos do carnaval 2020! A @inocentesdebelfordroxo fez uma merecida homenagem à todas jogadoras de futebol no brasil. ⚽ ⠀ #repost @riotur.rio #carnaval #martavsilva10 @inocentesdebelfordroxo @martavsilva10 @claudiaonline no @camarotearpoadoroficial