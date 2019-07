Homem é preso após torturar ex-namorada e a obrigar a comer fezes

Márcio Cruz da Conceição, de 19 anos, foi preso na última terça-feira (2) após ter sido acusado de torturar e ameaçar a ex-namorada no dia 23 de junho, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Segundo o depoimento da vítima, ela foi submetida a cinco horas de agressão, sendo obrigada a comer fezes de animais e ainda teve o cabelo raspado. Após ouvir o relato e analisar o material entregue, o Ministério Público do Pará (MPPA) pediu a prisão do acusado.

A vítima contou que recebeu o convite de Márcio para almoçar em sua casa. Ao chegar no local, o rapaz, inconformado com o término do relacionamento, começou as agressões com uma barra de ferro. Em seguida, raspou a cabeça da vítima com uma navalha, cortando o rosto e couro cabeludo. Depois, ainda obrigou a vítima a comer fezes de animal.

Jovem é torturada pelo ex-namorado, em Belém.

Ao final da sessão de agressões, Márcio ainda cortou superficialmente a testa da ex-namorada, formando um “M”, a inicial de seu nome; gravou um vídeo e áudios após a tortura e encaminhou para os familiares dela.

Em uma das gravações de áudio, o acusado alega: “Eu só não te matei mesmo, vagabunda, porque tua vida vale menos que merda e minha liberdade, sua rata”.

Márcio está preso e foi encaminhado para o Centro de Triagem Metropolitana II (CTM II), da Superintendência do Sistema Penintenciário do Pará (Susipe), em Marituba.

