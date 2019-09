Homem é preso após sequestrar e estuprar a enteada de 11 anos

Um homem foi preso em Mogi das Cruzes (SP) na última quinta-feira (26). Wesley Ferreira Borges é suspeito de sequestrar e estuprar a enteada de 11 anos.

A mãe da vítima o acusa de ter praticado os crimes por vingança, uma vez que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

O caso teve início na quarta-feira (25), quando Wesley e a mãe da vítima discutiram e o homem foi colocado para fora de casa.

Enfurecido com a briga e com o fim do relacionamento, ele agrediu a ex-companheira e foi buscar a enteada sem permissão na escola.