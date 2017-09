Um homem foi preso em flagrante depois de ejacular em uma mulher de 44 anos dentro de um ônibus de Sorocaba na manhã da última terça-feira (26). O caso aconteceu enquanto a empregada doméstica se deslocava para o trabalho pela linha 7 Industrial/Vila Rica do transporte coletivo oferecido aos moradores da cidade.

Em entrevista a TV TEM, a vítima contou ter percebido que o passageiro Rodrigo Ribeiro da Luz, 43 anos, estava encostando demais o corpo nela durante a viagem.

Porém, devido ao ônibus estar lotado, a mulher só conseguiu constatar o que acontecia após o homem ter concluído o ato libidinoso. “Vi que aquilo estava persistindo. Virei. No que eu virei, o cara fechou [a calça], guardou [o pênis]. Ele já tinha ejaculado nas minhas costas.” Em seguida, a mulher gritou por socorro. O motorista do veículo parou o coletivo imediatamente e posteriormente acionou a polícia.

Rodrigo foi encaminhado ao Plantão Policial Norte de Sorocaba e preso em flagrante por violação sexual mediante a fraude. Pelo artigo 215 do Código Penal Brasileiro, a violação sexual mediante fraude acontece quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com alguém “mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.” O crime está sujeito à pena de reclusão mínima de dois anos e máxima de seis.

A camiseta da vítima foi recolhida pela polícia para ser averiguada pela perícia. A mulher, após ser socorrida por passageiros que presenciaram o caso, passa bem.

Outros casos

O caso ocorrido em Sorocaba não é isolado. Em menos de um mês, o Brasil registrou ao menos quatro casos similares ao ocorrido no interior paulista.

Em São Paulo, Evandro Quesada da Silva, 26 anos foi preso em flagrante depois de ejacular em uma passageira dentro de um ônibus no bairro do Tatuapé na manhã desta quarta-feira (27). A mulher estava de pé e de costas para ele dentro do ônibus lotado quando percebeu a ação sendo feita.

Na região metropolitana de São Paulo, em São Bernardo do Campo, Raimundo Gonçalves Coelho, 60 anos foi preso em flagrante e indiciado por estupro no 1º Distrito Policial da cidade por ter ejaculado em uma mulher de 24 anos no interior de um ônibus. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do homem.

Além desses dois casos, um terceiro ganhou grande repercussão. Diego Ferreira de Novais, 27 anos, foi preso em flagrante por estupro e levado ao 78º Distrito Policial da capital paulista e depois para a carceragem do 2º DP após ejacular no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus que passava pela Avenida Paulista em 29 de agosto.

Dois dias depois do caso de São Paulo, em 31 de agosto, um homem foi preso por também ejacular na perna de uma mulher na estação Mato Alto do BRT de Guaratiba, no Rio de Janeiro, após esfregar o corpo na vítima. O homem foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande e responderá por importunação ofensiva ao pudor.