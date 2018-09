Homem mata a filha e ex-sogro por não aceitar fim do relacionamento

Um ex-policial militar foi preso na noite da última sexta-feira (31) após matar uma criança de 5 anos e um homem de 53 anos na Zona Leste de São Paulo. As vítimas eram a filha e o pai da ex-esposa do autor do crime.

Segundo informações divulgadas pelo G1, Kleber dos Santos Alves, 34 anos, cometeu o assassinato das respectivas vítimas por não aceitar o término do relacionamento com sua ex-esposa – com quem ainda tem outra filha de cinco meses. O homem assumiu a autoria do crime.

Na noite das mortes, Kleber pretendia atacar a ex-companheira. Ele sabia que a mulher esperava as duas filhas na porta de casa. Entretanto, o avô da criança, na ocasião, foi a pessoa que recebeu a menina na volta para casa da escola. Ao chegar na residência, o ex-PM disparou contra ambos.

Esta não foi a primeira vez que Kleber se envolveu em casos de violência doméstica. Em 2007, segundo informações do jornal Extra, o homem matou com um tiro nas costas a namorara – o que motivou sua expulsão da corporação da polícia.

