Homem invade condomínio, atira na ex-mulher e comete suicídio em Campinas

Um homem de 44 anos, identificado como Alexsandro Marques Moreira, atirou contra a ex-mulher e depois se matou na noite desta terça-feira (9), em um condomínio residencial em Jardim Bela Vista, em Campinas (SP). A vítima foi socorrida com vida e levada ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz teria tentado invadir alguns apartamentos à procura do atual namorado da ex-esposa antes de atirar contra ela e cometer suicídio.

O crime aconteceu por volta das 21h. Segundo informações da EPTV, filiada da TV Globo, o suspeito estava no local com duas crianças quando ameaçou o porteiro de morte, pedindo as chaves dos blocos, que foram entregues a ele.

“Ele tirou a arma e apontou pra mim. Aí, eu fui obrigado a dar a chave pra ele”, afirma o porteiro, sem se identificar. O funcionário foi quem acionou a polícia.

Segundo a Polícia, ao não localizar o atual namorado da ex-mulher, Moreira atirou contra a nuca da vítima, atingindo-a de raspão, e atirou em sua cabeça em seguida.

“A gente escutou um tiro. Aí, o menininho, que é o filho, saiu chorando e falando que o pai tava atirando na mãe dele. Ouvimos mais três tiros logo em seguida”, afirma testemunha que não foi identificada.

O tenente da Polícia Militar afirma a “equipe entrou no condomínio, escutou alguns disparos. Então, a equipe foi com cautela e verificou depois que o indivíduo já estava ao solo e a esposa [ex] também.”

Ainda segundo a PM, não havia nenhuma queixa da vítima ao ex-companheiro. Os dois foram casados por 13 anos e haviam se separados há 5 meses.

Leia mais: Câmera flagra momento em que motoqueiro apalpa seio de mulher

+ Menina de 11 anos é morta pelo pai após defender a mãe de agressões

Siga CLAUDIA no Youtube