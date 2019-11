Homem entra em grupo de família sem querer e tem reação hilária

A história do norte-americano Zachary Garrat com um rapaz chamado Bobby impressionou muitos internautas. Enquanto a maioria das pessoas tenta fugir dos temidos grupos do Whatsapp, Bobby fez totalmente o contrário.

O divertido momento começou quando a avó de Garrat fez um grupo no aplicativo de mensagens para acompanhar o nascimento de sua neta – filha de Garrat e Sierra. Porém, a senhora colocou o número antigo de Garrat, que agora pertence a Bobby. Ele percebeu que foi colocado ali por engano, mas decidiu que iria continuar no grupo.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Após acompanhar a chegada da bebê e receber até foto dos papais de primeira viagem, Bobby decidiu se apresentar com uma selfie e mensagem divertida, parabenizando o casal. “Não sei como fui adicionado nesse grupo e acho que não conheço ninguém por aqui, mas de qualquer forma, parabéns Zach! Meu nome é Bobby, inclusive”, contou animado.

Bobby foi colocado por engano em um grupo de família

Bobby gostou tanto do grupo que até se ofereceu para dar presentes ao novos papais. “Me passe informações do seu aplicativo que eu vou doar fraldas!”, ele ainda revelou que continuou no grupo porque a chegada de uma nova vida é uma benção. O simpático membro do grupo ainda disse que estava feliz em vê-los felizes. Que fofo!

Zachary agradeceu o gesto do novo amigo e compartilhou a história em sua conta no Facebook, que ganhou grande repercussão. Em dezembro, os dois irão se conhecer na festa de Ação de Graças.

Leia mais: Ana Hickmann brinca sobre vale-refeição e causa polêmica

+ Ticiane compartilha foto das filhas fantasiadas para o Halloween

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?