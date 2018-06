Homem é preso suspeito de matar a esposa e duas filhas

Magno Brandão Ferreira, 27 anos, suspeito de matar a esposa, Thamiris de Souza Santos, e suas filhas de oito e quatro anos, em São Vicente, foi preso na madrugada desta quarta-feira (20). No domingo, os corpos das vítimas foram encontrados em estado de decomposição dentro da casa em que moravam. O suspeito foi denunciado pela própria família e preso na casa da mãe.

As três vítimas foram assassinadas com facadas no tórax e pescoço e Magno se tornou o principal suspeito após fugir do local do crime e, segundo a polícia, vizinhos relataram que, uma semana antes dos assassinatos, o casal teve uma forte discussão.

O rapaz foi preso na casa da família, em São Vicente, litoral paulista, após a polícia localizar os corpos e depois de ter a prisão temporária decretada. “Isso era o mínimo que podia ter sido feito. Nada trará a minha irmã e sobrinhas de volta, mas queríamos que a justiça fosse feita”, afirma Thais Lopes da Silva, irmã de Thamiris ao G1.

A jovem relata que a toda a família de Thamiris estava apreensiva. “O que ele fez foi inesperado. Estávamos com medo de andar na rua e ele fazer algo contra a gente, afinal, ele fez isso com a mulher que morava com ele e duas crianças. Podia fazer com qualquer pessoa”, pontua.

Durante as investigações, o pai do suspeito foi ouvido pela polícia e confirmou que o filho é usuário de drogas. Ele ainda contou que Magno enviou mensagens do celular da companheira pedindo desculpas ao pai e dizendo que ele “nunca o perdoaria pelo que fez”, além de confessar que lembrava de “acordar com uma faca na mão”. Os relatos foram suficientes para a Polícia Civil considerar Magno como o principal suspeito do crime.

