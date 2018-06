Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira (13) em flagrante após matar a facadas sua ex-companheira. Taila Pimenta de Lima, 26, trabalhava no setor de limpeza do Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados por pessoas que passavam perto do local e ouviram a discussão violenta do casal. Quando se aproximaram, escutaram alguém gritando “pega!” e um grupo de pessoas correndo atrás do assassino.

Ao ser alcançado, foi preso em flagrante com a arma do crime em mãos. De acordo com o relatório, o homem desferiu pelo menos oito golpes em Taila na região do tórax. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O homem fez ameaças públicas à ex-mulher, pois discordava do fim do relacionamento. Ao ser preso, o criminoso alegou que sentia ciúmes de Taila. Ele passaria por uma audiência de custódia, mas os resultados ainda não foram divulgados. O casal tinha dois filhos.

FEMINICÍDIO

No 14º Distrito Policial (Pinheiros), o caso foi registrado como feminicídio, além de ser homicídio triplamente qualificado, pois Taila também não teve a chance de se defender.

O estado paulista, de acordo com a Folha de S. Paulo, registra um caso de feminicídio a cada quatro dias.

