Homem é preso após chantagear 3 mulheres por terem fotos íntimas vazadas

Bruno Pereira dos Santos, 25 anos, foi preso no último sábado (9) acusado de extorquir ao menos três mulheres que tiveram fotos íntimas vazadas em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

De acordo com informações dadas pela Polícia Civil ao G1, dos Santos ameaçava as mulheres a divulgar as imagens nas redes sociais, além de ameaçar de morte as vítimas bem como suas respectivas famílias.

Uma das vítimas contou aos policiais que o homem se identificava como Marcos e no dia 22 se apresentou a ela com a primeira ameaça. No dia 8 de março ele voltou a cobrá-la.

Dos Santos exigia uma quantia de R$2mil para não divulgar as imagens. O valor deveria ser entregue a Bruno, uma pessoa que seria responsável pelo repasse a Marcos.

A jovem pediu ajuda a polícia e marcou um encontro com o Marcos. uma equipe da polícia passou a monitorar o encontro e abordou o suspeito, que foi levado à delegacia.

Com ele foi encontrado um celular com fotos íntimas da jovem, uma universitárias, além das de outras duas mulheres. O aparelho foi apreendido e será encaminhado à perícia. Nele foram identificados dois números diferentes com o aplicativo WhatsApp, sendo um o número ao qual a vítima vinha recebendo as mensagens de extorsão.

O preso será encaminhado para uma unidade prisional, à disposição da Justiça.

