Homem é condenado por usar contrato de festa após terminar noivado

Em Goiânia, um homem foi condenado a pagar 13 mil e seiscentos reais de danos morais e materiais à ex-noiva após romper o noivado e manter o contrato do local da festa de casamento para se casar com outra mulher dois meses depois. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, ele foi desleal ao romper o noivado e se casar com outra mulher usando o contrato pago pela ex, em dezembro de 2011.