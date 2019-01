Homem descobre que não é pai biológico de filhas após doença

Richard Mason, 54 anos, recebeu uma notícia que o chocou. Ele foi diagnosticado com uma fibrose cística que provocou infertilidade durante toda a sua vida. O susto foi devido ao fato dele ser pai de três filhos.

Com a intenção de compreender melhor a situação, o empresário questionou sua ex-mulher, Kate, em relação ao fato de ser ou não pai biológico dos três filhos do casal. Como ela garantiu que sim, Richard ficou esperançoso que seus exames estivessem errados, mas isso não aconteceu.

Fibrose cística

O empresário teve fibrose cística durante sua vida inteira. Essa doença é hereditária e afeta diversos órgãos. Na maior parte dos homens afetados, a doença leva a infertilidade. No Brasil, essa doença afeta uma em cada 10 mil pessoas.

As irmãs de Richard já tinham a doença e ele resolveu fazer um teste para descobrir se também havia nascido com ela, já que não estava conseguindo engravidar sua segunda mulher, Emma. Após ter o diagnóstico da doença, o empresário solicitou testes de DNA e foi confirmado que os gêmeos Ed e Joal, 19 anos, e Willem, 23 anos, não são seus filhos biológicos.

Richard se separou de sua ex-mulher em 2007, depois de 20 anos de casamento. Quando descobriu que os três filhos não eram seus, ele resolveu processar a ex-mulher por fraude de paternidade. Kate foi condenada a devolver US$ 320 mil dos quase US$ 5 milhões que recebeu no acordo do divórcio. A Justiça permitiu que ela mantivesse a identidade do verdadeiro pai em segredo.

“Em algum momento do futuro vou descobrir quem é o pai biológico, tenho certeza. Não sei se é um de meus amigos, pode ser alguém muito próximo de mim”, contou o empresário em uma entrevista à BBC.

Richard está oferecendo US$ 6,4 mil para quem o ajudar a descobrir quem é o pai biológico de seus filhos. Mas, apesar de ter conseguido vencer o processo contra sua ex-mulher, seus filhos decidiram cortar suas relações com ele devido à disputa legal.

