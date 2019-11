Homem com doença terminal se despede de filhos e emociona o mundo

Norbert Schemm morreu aos 87 anos depois de lutar por anos a fio contra um câncer no cólon. No último dia de sua vida, pediu duas coisas: estar com a família e dar um último gole de cerveja com os filhos. Foi atendido. Cercado pelos que mais amava, a esposa, Joanne e os filhos Bob, Tom e John, Norbert posou para sua última foto. O filho de Tom, Adam, compartiu a foto no whatsapp da família e postou no Twitter.

“Meu avô faleceu hoje. Ontem à noite tudo que ele quis fazer foi tomar uma última cerveja com seus filhos”