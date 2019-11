Homem atira em moradora de rua após ela pedir esmolas

No fim da madrugada do último sábado (16), um homem matou a tiros uma moradora de rua depois que ela pediu R$ 1 a ele no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento em que Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, foi baleada.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A mulher aparece gesticulando no vídeo, até que caminha em direção a um homem que passa pelo local. Ele tenta desviar, no entanto ela o acompanha. De maneira inesperada, o homem saca uma arma e dispara, pelo menos, duas vezes em direção à moradora de rua. Depois disso, ele sai andando com a arma na mão enquanto a vítima fica caída no meio da Rua Barão de Amazonas, no Centro do município.

O rapaz foi reconhecido como Aderbal Ramos de Castro e está preso na Delegacia de Homicídios de Niterói. A advogada de defesa disse que seu cliente reagiu ao que seria uma tentativa de assalto.

“Ele é dono de uma lanchonete que fica ali perto e estava a caminho do trabalho quando o fato aconteceu. Já foi assaltado outras vezes naquela região e por isso reagiu”, explicou a advogada Daniela Lopes, responsável pela defesa do preso. Segundo ela, Aderbal tem porte de arma e essa documentação já estaria em posse da polícia.

Depois de ser baleada, Zilda, também conhecida como Néia, chegou a ser socorrida pelos bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Leia mais: Menina morre por bala perdida no caminho da escola no RJ

+ A luta de professoras para proteger crianças das balas perdidas no Rio