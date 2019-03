Homem armado com facão e besta invade Secretaria de Educação

Um professor invadiu a sede da Secretaria de Educação do Distrito Federal nesta sexta (15) com uma faca de caça e uma besta, arma medieval usada no massacre da escola de Suzano.

Segundo informações do G1, o homem subiu até 12º andar, onde fica o gabinete do secretário Rafael Parente. Ele estava em uma reunião na Residência Oficial do Governo do DF.

Foram os funcionários que perceberam parte da besta para fora da mochila e chamaram a Polícia Militar. O suspeito, que tem 54 anos, foi detido e levado até a 5ª DP.

Ele é professor de violino erudito e tem histórico de problemas psíquicos. O nome ainda não foi divulgado.

Após o massacre em Suzano, a invasão deixou os funcionários da pasta muito assustados. Todos foram dispensados. Não houve ataque.

Nota oficial da ASCOM pic.twitter.com/BOWLCEdGPA — Rafael Parente (@Rafael_Parente) March 15, 2019