Criminosos usam nome de O Boticário para roubar dados com promoção falsa

Criminosos estão usando o nome da marca O Boticário para aplicar um golpe de roubo de dados. O ataque foi identificado pelo laboratório de segurança cibernética Arcon, nesta quinta-feira (25).

Na mensagem, os ladrões divulgam uma suposta promoção para ganhar um kit de presente de Dia das Mães.

“Ganhe um KIT Dia das Mães na O Boticário! Entre no link abaixo e siga o passo a passo para ganhar o seu”, diz a mensagem.

Ao clicar no link, o usuário é direcionado para sites que clonam as informações pessoais ou instalam programas maliciosos no seu celular. Essas informações podem ser empregadas em fraudes posteriores.