Atriz da Globo é agredida por ex-marido em lua de mel. Veja o desabafo

Os posts foram apagados há pouco, mas hoje (11) no início da tarde a atriz Glamour Garcia, que ficou famosa ao interpretar a Britney na novela A Dona do Pedaço foi até as redes sociais para registrar a agressão que sofreu do ex-marido, Gustavo Dagnese. Segundo a atriz, os dois estavam tentando se reconciliar, mas a discussão logo passou para o lado físico.

“Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo, entendeu?”, chorou. “Ele não passa de um criminoso. Eu estou pagando com a minha própria vida. Está todo mundo deletando os posts que eu fiz, mas eu vou na polícia”, avisou em um dos vídeos apagados, mas que foram salvos na Internet e estão circulando nas redes sociais.

Muito e abalada, a atriz seguiu desabafando no vídeo: “Fica aí galera, fica aí olha… Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um espancador! Cansei de passar pano para esse filho da ..”, mostrando o rosto ferido.

Ainda em um dos vídeos, Glamour mostra um cartão com o nome da empresa do ex. Por conta da emoção, ela não mediu palavras.

“Eu acabei de postar uma foto de um arranhão, que um certo viadinho que usa miçanga está me ameaçando… Eu coloquei na internet sabe por que? Porque eu só tentei me defender e acabei de ser espancada de novo!”, revelou.

Gustavo e Glamour moraram juntos no Rio durante as gravações da novela, mas estavam separados desde o final do ano passado, logo após a atriz vencer o Melhores do Ano, do Domingão do Faustão.

Ainda em lágrimas, Glamour explicou porque publicou os vídeos, mostrando um colar de miçangas arrebentado no chão do quarto. “Acha que eu tenho orgulho de fazer isso? Não tenho orgulho algum, entendeu? Era uma lua de mel, a décima tentativa minha… me espancou porque eu coloquei um vestido quando ele queria que colocasse um biquíni. Eu estourei esse colarzinho de miçanga de um real. Porque eu sou católica apostólica romana, estou sendo preconceituosa mesmo, me desculpem. Ele me espancou e acabou de fugir”, ela contou.

Com coragem, a atriz encerrou o desabafo garantindo que não tem medo de ameaças. “Eu estou sendo ameaçada por esse filho da p…, que falou que vai levar o vídeo na polícia. Pode levar! Não estou nem aí. Acabei de ser espancada e tive a sorte de conseguir fugir. Eu só tentei me defender. É bom você parar de me mandar mensagem, que eu vou mandar a polícia pra sua casa”, avisou.

Os posts não estão mais disponíveis na conta da atriz no Instagram, mas você pode vê-los no twitter.

A atriz Glamour Garcia da novela das 9 (A dona do pedaço) acabou de fazer stories dizendo que foi espancada na Lua de Mel pelo Noivo, triste – espero que ele pague por isso. pic.twitter.com/MkWl7lRSfe — Fofoca Da Blogueira (@ffdablogueira) January 11, 2020

Leia mais: Feminicídio aumentou e bateu recordes em São Paulo. O que explica?

+ Proposta para tornar feminicídio crime inafiançável é aprovada no Senado