Garoto autista vence prêmio internacional de pintura e emociona professora

Danilo Barbujani, um garoto autista de 12 anos, teve um importante reconhecimento no campo das artes: é que o menino recebeu um prêmio internacional em um concurso de pintura para crianças com autismo.

A tela consagrada pela premiação Festival Eyecontact de Artes para autistas foi a “Nascer” ou também chamada “Pôr do Sol”.

Danilo descobriu seu dom para a pintura em aulas do projeto para crianças autistas Coruja do Bem, de Catanduva (SP), que ajuda pessoas como ele a serem mais independentes no dia a dia.

Ao G1, a professora responsável por Danilo mostrou-se orgulhosa da conquista de seu aluno: “Uma das diretoras do projeto dizia para a gente torcer, mas eu achava meio impossível, a gente ainda está começando o trabalho com ele, foi uma surpresa muito grande. Foi muito gratificante para ele e para mim também”, afirmou Silvia Rubiano.