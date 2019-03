Garota de 15 anos é encontrada morta; suspeito é motorista de van escolar

Maria Eduarda Zambom, uma adolescente de 15 anos, foi encontrada morta na manhã do último sábado (30) em Catuípe, interior do Rio Grande do Sul. Ela estava desaparecida desde sexta (29).

O principal suspeito é um motorista de 52 anos que era terceirizado pela prefeitura e que fazia o transporte escolar da jovem. O homem não teve o nome revelado. No dia do desaparecimento, ele buscou Maria Eduarda em um carro particular.

Segundo as investigações preliminares, Maria Eduarda teria sido morta por asfixia.

“Ela estava em um matagal. Perto dela, foi encontrado um cobertor que, provavelmente, ele usou para asfixiar ela. Tem marcas no pescoço dela. Ela correu dele, o tênis dela foi encontrado longe do local. Eu acredito que ele premeditou o crime. Ela ia todos os dias para a escola, às 6h, de ônibus ou kombi. Nesse dia, ele buscou ela com um carro particular”, explica o delegado Gustavo Arais ao G1.

