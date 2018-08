Em setembro, acontece o G.A.T.E – Global Access Through Education, evento internacional de educação que reunirá no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, renomados nomes de universidades e de escolas do Brasil e do exterior para um diálogo único com estudantes, profissionais, pais e educadores.

Na 3ª edição, o evento apresentará palestras, workshops gratuitos e Keynotes com professores das Universidades Harvard, Columbia, UAL London, The School of the New York Times, entre outros. Com formato inédito, o G.A.T.E. tem o compromisso de trazer para o Brasil conteúdo sobre educação global abrindo as portas para grandes experiências de vida, estudo e trabalho no exterior.

Entre os profissionais que estarão presentes, estão o professor PhD em Comportamento Organizacional pela Universidade Harvard Tal Ben-Shahar, que é reconhecido por seu trabalho na área da Psicologia Positiva e Liderança, a reitora emérita da Universidade Columbia, Kristine Billmyer, aclamada por ter desenvolvido programas inovadores durante a sua gestão, e a Diretora de Marketing Global e Admissões na Escola do New York Times, Victoria Michelotti.

O G.A.T.E acontece em setembro. No dia 14, das 12h às 20h; no dia 15, das 10h às 20h; e no dia 16, das 11h às 20h. O evento será no terceiro piso do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Para se inscrever, clique aqui.

