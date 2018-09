França proíbe uso de celulares dentro das escolas

Aprovada em julho deste ano pelo Parlamento frânces, nova lei estabelece a proibição do uso de aparelhos eletrônicos dentro das salas de aula. Medida, proposta pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, foi implementada já neste novo ano letivo na França, com início nesta segunda-feira (3). Lei é classificada pelo governo de “medida de desintoxicação” contra a distração nas salas de aula _com alunos de 6 a 15 anos.

Segundo a nova regra, serão banidos da escola qualquer aparelho que tenha conexão com a internet, sendo eles aparelhos celulares, tablets e relógios _inclusive no horário do lanche. Porém, algumas exceções podem ser feitas para pessoas com deficiência e se o fim for de “uso acadêmico”.

A lei propõe que cada instituição adote a sua maneira de controlar o acesso aos aparelhos tecnológicos dentro das escolas. Desde a retirada em sala de aula, impor que os celulares sejam desligados ou até confiscar os aparelhos são sugestões que podem ser alteradas de escola para escola.

