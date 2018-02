Em resolução publicada no dia 7 de fevereiro, a Anvisa proibiu as vendas da fralda descartável Megafral Baby por falta de cadastro do produto no órgão regulatório.

Eles determinam que a venda do produto, fabricado e vendido pela empresa Megafral Indústria e Comércio Ltda, seja interrompida.

A marca terá ainda que recolher o estoque do mercado.