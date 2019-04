Foto 360º mostra como era Notre-Dame por dentro

A Catedral de Notre-Dame é patrimônio cultural da humanidade desde 1991. Com beleza exuberante por dentro e por fora, atrai cerca de 13 milhões de visitantes por ano.

Para quem não teve a chance de ver o interior da igreja antes do incêndio que a atingiu ontem (15), uma foto tirada em 360º, publicada no Facebook no dia anterior ao acidente, mostra como era o interior da catedral.

Monumento emblemático de Paris, a igreja é considerada obra prima da arte gótica. Sua construção se iniciou em 1163 e só foi finalizada em 1245. Os cinco portões que constituem a entrada principal da catedral são verdadeiros tesouros arquitetônicos.

A Notre-Dame reúne várias obras de importância histórica, entre elas os três vitrais em forma de rosácea. Segundo a direção da catedral, eles representam uma das “maiores obras-primas do cristianismo” e foram feitos no século 13 e já foram reconstruídos e restaurados.

Os danos

Com mais de 850 anos de existência, a Catedral de estilo gótico é o monumento histórico mais visitado da Europa. As áreas mais atingidas pelo incêndio foram o teto, que desabou junto do pináculo, torre em forma de flecha.

Os impactos na estrutura da igreja ainda estão sendo avaliados. “Os danos serão imensos”, resumiu Emmanuel Grégoire, adjunto da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Entretanto, os bombeiros garantem que as duas principais relíquias guardadas no local – a Coroa de Espinhos, que acredita ter sido usada durante a crucificação de Jesus, e a túnica de São Luís – não foram danificadas.

