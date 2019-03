Fórum discute caminhos para dialogar com quem pensa diferente

Como conversar com alguém que pensa muito diferente de você? Em tempos de polarizações, esta foi a pergunta que guiou a 6a edição do Fórum Fale Sem Medo, evento promovido pelo Instituto Avon e Itaú Cultural que discute as mais diversas violências contra mulheres e meninas.

Nesta sexta (29), o Fórum convidou comunicadores para divulgar os dados de uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Avon e a ONG Papo de Homem. Com mais de 9 000 entrevistas com pessoas entre 18 e 59 anos, os números buscam entender sentimentos, emoções, obstáculos e benefícios envolvidos no diálogo entre gente com visões e opiniões diferentes em relação a gênero.

Mais que isso, o objetivo principal da iniciativa é identificar caminhos e oportunidades para a construção de pontes entre os dois lados.

Assim, descobriu-se por exemplo que 70% dos brasileiros acreditam que ter conversas sobre temas de gênero com quem pensa muito diferente é positivo e que 50% gostariam de fazê-lo com mais frequência. No entanto, apenas 20% buscam ativamente quem pensa diferente de si para dialogar.

E há alguns obstáculos que dificultam a interação. A agressividade é apontada por 64% como principal causa, seguida por radicalismo e falta de energia. Quase 40% dizem que a falta de empatia do outro lado também é um problema, mas apenas 8% reconhecem que a falta do sentimento em si próprio representa uma barreira.

Há um grupo que se saiu melhor na construção de pontes: mulheres não heterossexuais jovens são as que mais ativamente conversam com quem pensa diferente.

Exposição

Como parte do Fórum Fale Sem Medo, a exposição “Você Não Está Sozinha” traz histórias recorrentes de violência contra mulheres e meninas. As agressões são contadas pela perspectiva de objetos, que, na maioria das vezes, são as únicas testemunhas do fato.

Desenvolvidas pela JWT, agência de publicidade do Grupo Avon, as histórias buscam ampliar o debate sobre o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e aborda a importância de denunciar.