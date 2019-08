Filho diz que Flordelis foi mentora de morte do pastor Anderson do Carmo

“É muito sórdido tudo isso que o Misael tem feito com ela. Difícil de entender. O que ela percebe no Misael é uma ambição imensurável. Situação que ela começou a notar quando ele quis atropelar o projeto político do grupo e ser candidato a deputado estadual na eleição passada”, diz a nota de sua assessoria.

O texto diz ainda que o vereador não gostou de ter sido preterido pela família e que houve uma briga entre ele e Anderson para decidir quem sairia como candidato à prefeito de São Gonçalo em 2020.