Famosas convocam para ato em defesa do aborto em caso de estupro

Estão marcados para o fim da tarde desta segunda-feira (13) diversos atos contra a PEC 181 em todo o país. A emenda está tramitando na Câmara e, se aprovada, transformará qualquer tipo de aborto em crime – revogando os casos que são legais atualmente no país: : em caso de estupro, em situações de risco para a vida da mãe e em caso de feto com anencefalia. Contrárias à mudança, várias atrizes estão usando suas redes sociais para convocas outras mulheres a participar das manifestações contra a PEC 181.

Leia mais: Avança projeto que proibe aborto todos os casos

“Querem que a mulher que engravide de um estuprador não tenha direito ao aborto. E pior: seja presa por interromper a gravidez ou morra em um aborto clandestino. Estão nos obrigando a viver uma segunda violência”, disse Camila Pitanga em vídeo publicado em seu perfil do Facebook. Isabel Fillardis compartilhou o vídeo da colega em seu perfil do Instagram.

Leia também: Coluna da Zaidan: 30 mulheres abortam e viram rés. Quem as denunciou? Os médicos

Já atriz Bruna Linzmeyer publicou em seu perfil do Instagram o cartaz do movimento “Todas contra 18”, nome em referência aos 18 deputados que votaram a favor da emenda. “18 homens votaram contra a criminalização do aborto até em casos de estupro e risco de vida pra mulher!”, escreveu. Letícia Sabatella e Leona Cavalli publicaram a mesma imagem, porém sem legenda.

Maria Ribeiro publicou a mesma imagem acompanhada da legenda: “Porque o aborto é uma realidade. Que mata apenas mulheres pobres, que o fazem sem condições básicas. Ninguém quer abortar. Mas cabe à mulher, e não só depois de um estupro, decidir sobre o seu corpo e o resto da sua vida.”

Leia também: Debora Diniz: “É preciso tirar o aborto do Código Penal”

Sophie Charlotte compartilhou o vídeo de Camila e o cartaz do movimento “Todas contra 18” em seu perfil do Instagram, além de um vídeo em que a cantora Elis Regina aparece dizendo que “enquanto a gente for cínico, enquanto a gente for falso, as mulheres vão continuar correndo o risco de morrer”.

Chega de retrocesso e de hipocrisia! #pec181 A post shared by Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) on Nov 13, 2017 at 5:00am PST

Veja os locais e horários onde as manifestações se concentrarão em cada cidade:

Rio de Janeiro (RJ): 17h, Câmara Municipal/Cinelândia

São Paulo (SP): 18h, MASP

Campinas (SP): 16h, Igreja Catedral de Campinas

São Carlos (SP): 17h30, Biblioteca do ICMC

Curitiba (PR): 17h, Biblioteca da Mulher Nua

Belém (PA): 17h, Escadinha das Docas

Belo Horizonte (MG): 17h, Praça 7

Uberlândia (MG): 17h, Centro de Convivência UFU

Porto Alegre (RS): 17h, Esquina Democrática

Fortaleza (CE): 17h, Benfica

Salvador (BA): 14h, Praça da Piedade

Goiânia (GO): 18h, Rua Doutor Olinto Maso Pereira

Natal (RN): 17h, IFRN da Cidade Alta

Em Campo Grande (MS) será amanhã, às 17h, na Praça Ary Coelho.