Corpo de Gugu Liberato e familiares chegam ao velório em SP

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta manhã (28), às 10h40, local onde será realizado o velório até as 10h de sexta-feira (29). A família e o corpo do jornalista foram transportados em um voo direto de Orlando para Campinas, interior de São Paulo.

Leia também: Companheira de Gugu fala sobre morte do apresentador pela primeira vez

João Augusto Liberato, de 18 anos, filho do apresentador, e Maria do Céu, 90 anos, mãe de Gugu, também estão na ALESP com os demais familiares e amigos do jornalista. O filho mais velho de Gugu chegou ao velório carregando o caixão com o corpo do pai. A cerimônia será aberta ao público a partir das 12h.

Caixão com o corpo de Gugu sendo carregado na entrada do velório Caixão com o corpo de Gugu sendo carregado na entrada do velório

Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, entrando no velório Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, entrando no velório

João Augusto, filho mais velho de Gugu, na entrada do velório João Augusto, filho mais velho de Gugu, na entrada do velório

Nesta sexta-feira (29), o corpo seguirá em carro de bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, para ser sepultado.

O apresentador teve morte cerebral, que foi divulgada nesta sexta-feira (22), após sofrer uma queda dentro da sua casa em Orlando, nos EUA. Gugu Liberato deixa três filhos: João Augusto, de 18 anos; e as gêmeas Marina e Sophia, de 15. Respeitando a vontade de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos.

Leia mais: Marina Liberato, filha de Gugu, divulga fotos inéditas ao lado do pai

+ Filhos de Gugu falam sobre a morte do pai pela primeira vez