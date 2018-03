Família real de Mônaco vai ter casamento e novo bebê

O casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle está marcado para maio, mas não deve ser o único de uma família real neste ano.

Em Mônaco, Charlotte Casiraghi, filha mais velha da princesa Caroline de Mônaco e neta de Grace Kelly, está noiva do produtor de cinema Dimitri Rassam e circulou em público pela primeira com seu anel de noivado no anual Baile da Rosa, no sábado (24).

Ela é oitava na linha de sucessão do trono de Mônaco. De acordo com a revista “People”, o casal teria ficado noivo há três semanas durante uma viagem para a Áustria e deve se casar em julho, possivelmente na Sicília, onde a mãe do noivo, a atriz Carole Bouquet, tem uma vinícola.

Também na família real de Mônaco, um novo integrante está chegando: Beatrice Borromeu, casada com Pierre Casiraghi, sétimo na sucessão, está grávida do segundo filho do casal. A criança será a quinta neta de Caroline de Mônaco.

O príncipe Albert já havia dito como sua irmã Caroline estava ansiosa pela expansão de sua família real. “Ela é uma mãe muito boa e provavelmente uma avó ainda melhor agora, se isso for possível”, disse Albert em janeiro de 2017. “Ela realmente criou bem os filhos. Sem pai por muitos anos, isso é importante. Estou incrivelmente orgulhoso.”

