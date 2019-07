Família encontrada morta teria usado churrasqueira para tentar se aquecer

Uma família foi encontrada morta dentro de casa na quarta-feira (10), em Guarulhos (SP). Dentro do quarto onde estavam os corpos do pai, mãe e filho foi encontrada uma churrasqueira.

De acordo com a Polícia, a família vivia no imóvel alugado há aproximadamente um mês. O proprietário da casa resolveu abrir as portas com uma chave reserva depois de desconfiar que algo estava errado, já que a casa estava trancada, mas com as luzes acesas desde domingo.

O corpo de Uildes Lima Moreira, de 27 anos, e da criança foram encontrados deitados na cama, abraçados. O da mulher, que não foi identificada, estava caído no chão. Ao lado deles, estava uma churrasqueira com carvão.

A perícia foi acionada e o caso está sendo investigado no 7º Distrito Policial de Guarulhos. Acredita-se que o casal tenha usado a churrasqueira para aquecer o ambiente, mas tenha faltado oxigênio e eles, então, morreram asfixiados. Não há sinais de arrombamento da casa, nem de agressão em nenhum dos corpos.

