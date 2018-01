Família de bebê morta em atropelamento vai processar motorista

A família da bebê de oito meses que morreu no calçadão de Copacabana após ser atropelada por Antonio de Almeida Anaquim vai pedir na Justiça indenização para o motorista, de acordo com a Folha. O valor ainda não foi calculado.

Os pais da bebê moram numa comunidade de Copacabana, a Ladeira dos Tabajaras

ACIDENTE EM COPACABANA

Na quinta-feira (18), o motorista perdeu a direção, subiu na ciclovia, atravessou o calçadão e foi parar na areia da praia. Feriu 18 pessoas.

No primeiro depoimento, o motorista afirmou ter sofrido um ataque epilético. No entanto, sua carteira de habilitação já havia sido cassada e ele não cumpriu a exigência de devolução. O motorista acabou renovando a habilitação e mentiu para o Detran. Ao ser questionado se tinha epilepsia no processo de renovação da carteira, o motorista negou.

Em depoimento reproduzido pelo “Fantástico“, da Rede Globo, neste domingo (21), Antonio pediu desculpas e disse não ser assassino.

“Quero dizer que não sou nenhum assassino. Não tive intenção nenhuma de matar ninguém. Peço perdão a todas as pessoas que sofreram ou estão sofrendo por toda essa tragédia que eu causei”, afirmou em vídeo enviado ao programa.

Leia também: Guia de franquias para investir seu dinheiro

+ Projeto capacita pessoas para trabalhar no varejo