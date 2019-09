Falso médico fã de “Grey’s Anatomy” é detido em São Paulo

Na quinta-feira (29), seguranças da Santa Casa de São Paulo detiveram um homem que se passava por médico do hospital e, segundo testemunhas, teria dado alta a dois pacientes. Fabio Faria da Silva, 24 anos, foi encaminhado pela Polícia Militar a uma delegacia da região. E no sábado (31), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado informou que o jovem afirmava ter se inspirado na série americana “Grey’s Anatomy“, conforme apuração do G1.

Fabio usava jaleco branco e estetoscópio e já teria se apresentado como médico em outras ocasiões, segundo relatos de testemunhas ouvidas pela polícia. De acordo com a Santa Casa, os profissionais da instituição são orientados a estar atentos a pessoas sem identificação circulando pelo prédio; as medidas de segurança também estariam sendo aprimoradas.

Uma das testemunhas é um médico que trabalha no hospital e afirmou ter visto o falso médico atuando no início de agosto. Na época, Fabio se identificou como cirurgião bucomaxilofacial e, de acordo com o depoimento da testemunha, teria dado alta a dois pacientes. Uma outra médica também viu Fabio no prédio e, ao notar que ele estava sem crachá, desconfiou e denunciou sua presença aos seguranças da instituição.

De acordo com Fabio, ele só andou pelo prédio vestido trajes de médico, pois é um admirador da profissão e já havia feito isso em outras ocasiões. Ele afirma que não atendeu nenhum paciente. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).